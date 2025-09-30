Haberler Günaydın Haberleri Büyük hesaplaşma Rize’de
Giriş Tarihi: 30.9.2025

ATV dizisi Gözleri KaraDeniz doğduğu topraklara geri dönüyor. İlk bölümlerinden bu yana Karadeniz'in hırçın dalgaları, yemyeşil dağları ve köklü kültürüyle özdeşleşen dizinin yeni bölümleri artık Rize'de çekilecek. Aşkın, mücadelenin ve ihanetten doğan hesaplaşmaların Karadeniz'in kalbinde nasıl yeniden şekilleneceği şimdiden merak konusu oldu.

Güneş ve Mehmet'in düğünü için tüm hazırlıklar tamamlanmış, imzaların atılmasına ramak kalmıştır. Son ana kadar umutla bekleyen Azil, Güneş'in "Evet"iyle beraber konağı dönmemek üzere terk eder. Osman, geç de olsa oğluyla ilgili gerçekleri öğrenir ve Mehmet'i aileden azleder. Yaşadığı gerilimi daha fazla kaldıramayan bedeni sonunda pes eder. Güneş bildiklerini sakladığı için Azil'e karşı büyük bir hayal kırıklığı içerisindedir. Ancak Osman'ın ve Maçariler'in güvenliği söz konusuyken, ikili mantıklı adımlar atmak zorundalardır. Uzun bir yolculuğa çıkmak üzere olan Azil, Maçarileri bir daha görmemek üzere İstanbul'u terk etmeye hazırlanırken hiç ummadığı bir teklif alır. atv 20.00

