Büyük ödüller kaçınca gözyaşlarına boğuldu

ESRA Erol'un sunumuyla izleyenleri ekranlara kitleyen 'Var Mısın Yok Musun'un 18. bölümü, atv'de izleyici ile buluştu. 22 yaşındaki Kıbrıslı yarışmacı Dilek Emirzadeoğluları, yarışmadan kazanacağı parayla en büyük hayali olan pilotaj eğitimini almak istediğini ve kardeşine destek olmayı hedeflediğini belirtti. 9 numaralı kutuyla yarışan Dilek, daha ilk kutuda 5 milyon TL'lik büyük ödülü kaybederek şok yaşadı. İlerleyen turlarda 2 milyon TL ve ikinci 5 milyon TL'lik kutunun da açılmasıyla büyük ödüllere veda eden yarışmacı, buna rağmen mücadelesinden vazgeçmedi. 5. turda 3 milyon TL'lik kutunun da açılmasıyla gözyaşlarına hakim olamayan Dilek, kardeşinin hayallerine destek olamayacak olduğunu düşündüğünü söyledi. Buna rağmen oyuna devam eden Dilek, 6. turda 750 bin TL ve 500 bin TL'lik kutuların da açılmasıyla 175 bin TL'lik banka teklifiyle karşı karşıya kaldı. Gelen teklife, "Diğer rakamların hiçbiri benim param değil, 175 bin TL benim param" diyerek teklifi kabul etti ve yarışmadan ayrıldı.

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