Büyük şampiyonluk balosu

Bodrum 1905 Galatasaraylılar derneğinin klasikleşen şampiyonluk balosu geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Dernek başkanı Cankat Boylu ev sahipliğinde gerçekleşen şampiyonluk balosuna iş, sanat ve spor dünyasından birçok kişi katıldı.

Fatih Terim, Dursun Özbek, Okan Buruk, Abdulkerim Bardakçı, Yunus Akgün, Uğurcan Çakır, Ada Yüzgeç gibi spor dünyasının katıldığı davette, Betül Demir, Ferman Akgün ve Bora Gencer gibi isimler de kutlama için sahnedeydi.

Bodrum Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, Galatasaray Yönetim Kurulu ve Divan Kurulu üyelerinin de katıldığı görkemli balo geç saatlere kadar devam etti.