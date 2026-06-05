Büyük savaşın ayak sesleri

atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi 'Kuruluş Orhan', yayınlanan son bölümüyle sarayda yükselen tansiyon, cephede kurulan büyük tuzaklar ve Sultan Orhan'ın savaş planlarıyla izleyiciyi ekrana kilitledi. Evrenos Bey hakkındaki iddia sarayı karıştırırken, Sultan Orhan büyük savaş için beyleriyle divan topladı. Fatma ve Evrenos'un alevler arasında kaldığı anlar ise geceye damga vurdu.

YENİ BİR İTTİFAK

25'inci bölümde; yanındaki çocuğun Evrenos Bey'den olduğunu iddia eden kadının sözleri sarayda tansiyonu yükseltti. Evrenos Bey iddiaların doğru olmadığını söylese de Alaeddin Bey'in öfkesi dinmedi. İmparator'un tek hedefinin Osmanlı toprakları olduğunu bilen Sultan Orhan, divanı toplayarak beyleriyle kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Büyük savaşın kapıda olduğunu vurgulayan Orhan Gazi, savaş planlarını beyleriyle paylaştı. Büyük savaş öncesinde İmparator ile Şahinşah bir araya geldi. İmparator, savaş sonrasında doğacak boşlukta Osmanlı topraklarını Şahinşah'a vadederek yeni bir ittifakın fitilini ateşledi.