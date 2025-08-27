Büyük Taarruz’un 103. yılında Avcı konser verdi

Afyonkarahisar, Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında tarihi bir geceye ev sahipliği yaptı. Büyük Taarruz'un 103. yılı dolayısıyla dün akşam sahneye çıkan Koray Avcı, on binlerce kişiye unutulmaz bir konser verdi. Sanatçı, güçlü yorumları ve sahne enerjisiyle Afyonkarahisarlılara coşku dolu anlar yaşattı. Konser boyunca binlerce kişinin şarkılara eşlik ettiği gecede, Avcı'nın sahnedeki doğallığı ve samimi tavırları büyük alkış aldı. Vatandaşlar, konser boyunca ellerindeki telefon ışıklarıyla görsel bir şölen yarattı. Meydandaki coşkulu atmosfer, kutlamaların simgesi haline geldi.