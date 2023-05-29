Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu büyük farkla yenerek 13. Cumhurbaşkanı oldu. Seçim sonuçlarının netleşmesiyle birlikte ünlü isimler de hem Erdoğan'a tebriklerini iletti, hem de mesajlar paylaştı. Mesut Özil ve Alişan, Ankara'ya gitmek için havalimanına giden Erdoğan'ın yanına gitti. İkili, Erdoğan'ı tebrik edip sevinçlerini dile getirdi.Yurt dışından da Erdoğan'a tebrik mesajları yağdı. Dünya UFC şampiyonu Khabib Nurmagomedov, 2023 UFC şampiyonu İslam Makhachev ile Azeri şarkıcılar Roya ve Tunzale Agayeva Erdoğan'ı kutladı.MEHMET BOZDAĞ: "Bu seçimi de kazanan Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ı canı gönülden tebrik ediyorum. Ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun!"YAVUZ BİNGÖL: "85 milyon insanımızın duası kardeşlik, bereketi de sevgi, saygı ve hoşgörü olsun. Yalnız ve güzel ülkemin büyük Türkiye Yüzyılı başlıyor. Hiç kimse kaybetmedi, Türkiye kazandı."AHMET YENILMEZ: "Türk milliyetçileri son sözü söyledi. Merhaba Türkiye Yüzyılı."ALIŞAN: "20 yılı aşkın bir süre milleti için çalışan ve hep kazanan büyük bir lider... İnşallah hizmetlere devam edecek, çok daha iyi olacak her şey. Türkiye liderini bir kez daha seçti. Biz Ankara'ya uğurladık Cumhurbaşkanımızı. Şimdi dünyaya seslenecek."SEVIM EMRE: "Tüm kalbimle kutluyorum. İmanlı yüce gönüllü Cumhurbaşkanım, Türkiye kazandı. Size sahip çıkmak Türkiye'ye sahip çıkmaktır."