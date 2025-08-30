Büyük zafer için bir ilk

TÜRKİYE'NİN ilk gerçekçi animasyon Atatürk filmi 'Büyük Zafer' Kütahya'da gala yaptı. Cumhuriyetimizin 103. yılı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel hazırlanan film, zaferin kazanıldığı topraklar olan Kütahya'da tanıtıldı. Kütahya Valisi Musa Işın, Müstafi Tümamiral Prof. Dr. Cihat Yaycı, milletvekilleri, kurum temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kütahya Valiliği'nin destekleriyle yapılan film; yönetmen İbrahim Soyer, senarist İbrahim Kiraz ve yapımcı Bülent Cebeci imzası taşıyor. Projeye ayrıca Musa Eroğlu, Arslanbek Sultanbekov ve Musa Göçmen Senfoni Orkestrası katkı sundu.