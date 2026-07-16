Çabası büyük ödüle yetmedi

Esra Erol
'un sunduğu 'Var Mısın Yok Musun' programının 19. Bölüm yarışmacısı, Samsunlu Hakan Demir oldu. 52 yaşındaki Demir, kazanacağı parayla borçlarını kapatmayı hedeflediğini dile getirdi. 14 numaralı kutuyla yarışan yarışmacı, enerjisi ve esprileriyle salondaki herkesi güldürdü. Peş peşe açtırdığı mavi kutularla oyunu lehine çeviren Hakan, bir yandan da 15 yaşındayken kaybettiği babasını anlatırken gözyaşlarına hâkim olamadı. 4. Turun sonunda gelen 250.000 TL'lik banka teklifini kabul etmeyen yarışmacı, oyuna devam etme kararı aldı. Ancak 4. turda 3 milyon TL, 750 bin TL ve 5 milyon TL'lik kutuların arka arkaya açılmasıyla büyük bir şok yaşadı. Şansının terse döndüğünü düşünen Demir, 260.000 TL'lik teklifi kabul etti. Yarışmadan 260 bin TL'lik ödülünü aldıktan sonra çekilen yarışmacının, devam etmiş olsaydı ne kadar kazanacağı hesaplandı. Seçeceği kutuların peş peşe mavi gelmesiyle teklifin 1 milyon 850 bin TL'ye kadar çıkacağı ortaya çıktı.