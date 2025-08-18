Çakal sahneye UFO ile indi!

Rapın sevilen sesi Emirhan Çakal, İstanbul Festivali'nde sahneye çıktı. Çakal, dev gösterisi için şunları söyledi: "110 kişilik bir ekiple dans şovumuz olacak. 2030'dan geliyorum, sahneyi 2050'ye taşıyacağım. Z kuşağına ait bir genç tarafından böyle bir prodüksiyon yapılabildiğini göstermek benim için büyük bir keyif." Anne ve babasının da konseri izlemeye geldiğini dile getiren rapçi, "Ailelerimiz de burada, bugün sahnemizi izleyecekler." Çığlıklar eşliğinde sahneye çıkan Çakal, UFO görünümlü özel tasarlanmış vinçle gökyüzünden süzülerek alana indi. Seyircilerin nefesini kesen bu an, geceye damgasını vurdu.