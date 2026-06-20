Cam mozaikte 33 kadının ortak hikâyesi

Cam mozaik sanatçısı Meyçem Ezengin'in öncülüğünde hayata geçirilen 'Kırık Camların Ardında 33 Kadın' Cam Mozaik Sergisi, Dolmabahçe Saray Koleksiyonları Müzesi'nde düzenlenen açılış davetiyle sanatseverlerle buluştu. Açılışa Kalyon Vakfı Başkanı Reyhan Kalyoncu da katıldı. Türk Telekom'un ana sponsorluğunda, Milli Saraylar Başkanlığı'nın desteğiyle gerçekleşen açılış; sanat, iş ve cemiyet dünyasının ünlü isimlerini de buluşturdu.

Farklı yaşam hikâyelerine ve mesleklere sahip 33 kadının üretim sürecinden doğan sergide toplam 72 cam mozaik eser yer alıyor. Avukat, doktor, veteriner hekim, mimar, mühendis, öğretmen ve farklı meslek gruplarından kadınların ortaya koyduğu çalışmalar; emek, sabır, dayanışma ve birlikte üretme kavramlarını cam mozaik sanatı aracılığıyla görünür kılıyor. Cam mozaik sanatçısı Meyçem Ezengin, 19 yıldır cam mozaik sanatı alanında eğitim verdiğini belirterek, "Her yeni çalışma, her yeni eser, her yeni öğrenci bana başka bir şey öğretti. Sanatın en güzel tarafı da belki budur; paylaşırken çoğalmak, üretirken birlikte büyümek. Burada göreceğiniz eserler yalnızca camdan oluşmuyor. Bu eserlerin içinde emek var, sabır var, vazgeçmemek var, öğrenmek var, paylaşmak var, dostluk var" dedi.