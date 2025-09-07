Cameron’dan İstanbul’a mesaj

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl İstanbul'da sinema tarihine damga vurmuş isimlerden James Cameron'ı ağırlıyor. Yönetmenin yaratıcı yolculuğunu gözler önüne seren 'James Cameron'ın Sanatı' (The Art of James Cameron) başlıklı sergi, 27 Eylül'de İstanbul Sinema Müzesi'nde açılacak.Efsanevi yönetmen, sergi öncesinde İstanbul'a özel bir mesaj göndererek şunları söyledi: "Kanada'da küçük bir kasabada büyürken saatlerimi hayali dünyalar, uzaylı yaratıklar ve geleceğin makinelerini çizmeye harcardım. Sinemayla ise daha sonra tanıştım; her şey kalem, kurşun kalem ve boyalarla başladı. İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında, çocukken yaptığım ilk çizimlerden başlayarak The Terminator, Aliens, Titanic ve Avatar için yaptığım eskizlere kadar kişisel koleksiyonumdan yüzlerce parçayı görebileceksiniz. Bu sergi, yaratıcı sürecime derin bir yolculuk."