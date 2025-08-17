Can Borcu ikinci sezon çekimleri başladı!

atv ekranlarının sevilen dizisi 'Can Borcu', ikinci sezon için setlere geri döndü. Güçlü hikâyesi ve etkileyici oyuncu kadrosuyla büyük beğeni toplayan NTC Medya imzalı yapım, yeni sezonda temposunu zirveye taşıyacak.

Bugün başlayan ikinci sezon çekimleriyle diziye Seray Gözler, Emir Benderlioğlu ve Serra Pirinç gibi usta ve genç yetenekler katıldı. Kadrosunu daha da güçlendiren dizi, izleyicisine temposu yüksek, sürprizlerle dolu bir hikaye vadediyor.

Başrollerinde Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay ve Cüneyt Mete'nin yer alıyor. 'Can Borcu' izleyicilerini ekran başına kilitlemeye devam edecek.



