Cehennem sıcağından kaçış

Çeşmeve Bodrum'daki fahiş fiyatlardan bunalan, kavurucu sıcaklarda serin bir ortamda tatil yapmak isteyenler, Karadeniz'e akın ediyor. Yemyeşil doğasıyla hayran bırakan şehirlere giden tatilciler, dağ havası alıyor, dere şırıltısı eşliğinde mıhlama yiyip üstüne de demleme çay yudumluyorlar.Rize'de Ayder ve Elevit Yaylası, her gün yüzlerce turiste ev sahipliği yapıyor. Fiyatlar da cep yakmıyor. Şehir merkezindeki bir lahmacuna 40 lira verilirken, yaylada ise bu rakam en fazla 70 lirayı buluyor.Rize'nin Çayeli Raşot köyünde hangi kapıyı çalarsanız lahana sarması var.Yöresel ekmekleri pelit ikram ediliyor.Mıhlama, alabalık, kuru fasulye, kavurma, turşu ve çay turistik her alanda bulunuyor.