Cemiyet dünyasını sarsan olayda yeni gelişme! Kaya Sabancı ve Vedat Aşçı hakkında iddianame hazırlandı

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gölköy'de bulunan Mandarin Otel ve tatil sitesinin içinde evi bulunan 72 yaşındaki Kaya Sabancı ile Mandarin Otel'in sahibi Vedat Aşçı arasında yaşanan olayın yankıları sürüyor.Olayla ilgili kavgaya karışan tarafların ve tanıkların ifadelerinin alınmasının ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Vedat Aşçı hakkında "kasten yaralama" suçundan dava açıldı.Asliye Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, Kaya Sabancı'nın Vedat Aşçı'ya hakaretleri nedeniyle verilecek cezada Türk Ceza Kanunu'na göre haksız tahrik indirim hükümlerinin uygulanması istendi.

KAYA SABANCI'YA DA BASİT YARALAMA VE HAKARET SUÇUNDAN İDDİANAME

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu tarafından Kaya Sabancı'nın şüpheli olarak yer aldığı iddianame hazırlandı.



İddianamede, Kaya Sabancı'nın Aşçı'ya yönelik basit yaralama ve hakaret eylemleriyle ilgili kamu davası açılması için yeterli şüphenin bulunduğu belirtildi.



Kaya Sabancı'nın karıştığı suçların uzlaşma kapsamındaki suçlardan oluştuğu belirtilerek "dava açılmadan önce şüpheli ile mağdurun uzlaşmak isteyip istemediklerinin teklif edilmesi ve uzlaştırma işlemlerinin takibi için dosyanın Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna gönderilmesine karar verilmiştir" denildi.



İş adamı Kaya Sabancı, geçen hafta Bodrum'daki bir davette çıkan kavgada yaralanmıştı. Sabancı, o olayla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Sabancı, iş adamı Vedat Aşçı'nın attığı yumruk nedeniyle sol gözünde taban kırığı tespit edildiğini ve ameliyat olması gerektiğini belirtti.