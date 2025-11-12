Cemiyet hayatı Londra’da buluştu

Ünlü isimler, Londra'da gerçekleşen davette bir araya geldi. Türk Rivierası'nın yeni gözdesi XO Cape Arnna, ilk sezonunun başarısını Londra'da gerçekleştirdiği davetle kutladı. Davette cemiyet hayatının tanınmış isimleri, İngiliz basının önde gelenleri, influencer'lar ve İngiltere'nin ünlü turizm acenteleri bir araya geldi. Ce La Vi London'da gerçekleşen etkinlik Burç Özarutan ev sahipliğinde gerçekleşti.Özarutan, "İlk sezonumuzu başarıyla tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. İngiltere'de düzenlediğimiz bu özel davetle başarımızı değerli İngiliz dostlarımız ve iş ortaklarımızla kutladık. Markamızın uluslararası arenadaki görünürlüğünü artırmak ve İngiltere'deki güçlü bağlantılarını pekiştirmek adına da önemli bir buluşma oldu" dedi. Davete; Ali Bulut, Metehan Özyer, Melis Özyer, Ömer Özyer, Didem Özgen, Ersin Ballı, Pınar Erginyavuz ve Lewis Nunn gibi isimler katıldı.