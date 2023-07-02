Cennet Koyu’nda trafik felç

Bayram nedeniyle Bodrum'a akın eden tatilciler, fahiş fiyatlar sebebiyle ucuz ve bedava olan koyları tercih ediyor. Bunlardan biri de Cennet Koyu. Yaşanan kalabalık dolayısıyla neredeyse kilometreleri bulan trafik tatilcileri çileden çıkardı.Öte yandan Cennet Koyu'na giden tatilciler, etrafı da pis bırakarak evlerinin yolunu tutuyorlar. Bu olay her yıl yaşanıyor ve kimse müdahale etmiyor. Ansızın yaşanacak bir tehlike ya da yangın sırasında büyük bir facianın ortasında kalınabileceği söyleniyor.