Çiçekçi çocuğa çarpıp kaçtı

Oyuncu Mina Derman, önceki gece Bebek'te trafik içinde panik dolu anlara neden oldu. Muhabirlerin kendisini görüntülediğini fark eden Derman, hızlanarak hem kendi güvenliğini hem de çevredekileri tehlikeye attı. Genç oyuncu kaçmaya çalışırken yanlış bir sokağa girdi.Sokak çıkışında aniden yola çıkan küçük bir çiçekçi çocuğa çarptığı görüldü. Derman ise olayın ardından yaptığı açıklamada çocuğun arabanın arkasından koştuğunu, frene basınca da arabaya çarptığını söyleyip "Ama ciddi bir durum yok" dedi.