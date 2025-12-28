Çin’de Osmanlı rüzgarı esti

ÇİN'inShenzhen kentindeki Dünya Mankenler Kraliçesi yarışmasında Türkiye'yi temsil eden Miss Model Şüheda Erkoç'un giydiği Osmanlı moda tasarımcısı sanatsal tarih araştırmacısı Sabiha Alakuş'un tasarladığı 'Osmanlı kostümü' dünya birinciliği aldı. Alakuş, dünyanın dört kıtasında her yıl katıldığı yarışmalarda 9 dünya birinciliği elde ettiğini söyledi. Tasarladığı kostümlerle her yıl dereceler elde eden Osmanlı moda tasarımcısı, sanatsal tarih araştırmacısı Sabiha Alakuş, "Sultan'ın kişisel özelliğini taşıyan renkler kullanıp günümüze modernize edip ihtişamlı başlıklarıyla ve kuşaklarıyla isimlendirip gün yüzüne çıkarıyorum" dedi.