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Giriş Tarihi: 18.09.2026

'Cinlerin Düğünü' Toronto'da gösterildi

’Cinlerin Düğünü’ Toronto’da gösterildi
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FERİT Karahan'ın senaryosunu yazıp yönettiği 'Cinlerin Düğünü' (Djinn Wedding) filminin dünya prömiyeri, Kanada'daki Toronto Uluslararası Film Festivali (TIFF) kapsamında gerçekleştirildi. Gösterim sonrası yönetmen Ferit Karahan ve oyuncu kadrosu sinemaseverlerin ilgisiyle karşılaştı. Geceye Ferit Karahan'ın yanı sıra Demet Özdemir, İlhan Şen, Kaan Yıldırım, Sarp Bozkurt, Evliya Aykan, Tuba Ünsal ve Erol Babaoğlu katıldı. Ekip, uluslararası basın ve festival konuklarının da dikkatini çekti. Film Türkiye'de 30 Ekim'de vizyona girecek.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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'Cinlerin Düğünü' Toronto'da gösterildi
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