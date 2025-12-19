Çocuğumuzun sağlık durumunu paylaşamazsın!

Tolga Karel ile eski eşi Günay Musayeva arasında sular durulmuyor! Musayeva, oğulları Cihangir'in sağlık sorunları olduğunu, tedavi için yurtdışına gitmesi gerektiğini ama Karel'in çıkış izni vermediğini söylemişti. Karel ise eski eşine yönelik "madde kullanıyor" imasında bulunmuştu. Musayeva "Konu ben değilim, bir çocuğun eksik bırakılmasıdır" yanıtını vermişti.

MİLYONLARCA İNSAN BİLİYOR

TOLGA Karel, bir kez daha eski eşini suçlaladı: "Milyonlarca insan geçmişte ne yaşandı biliyor. Günay insanları kandıramazsın. Fakat ben yine de geçmişi sildim. Adli tıptan örnekleri getir izin vereceğim. Bu arada çocukların sağlığı ve geleceği için bazı şeyler paylaşılmamalı. Sen hayatın boyunca kendi çıkarların için yaşamış bir kadınsın."