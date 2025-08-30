Çocuğunuz okula gitmeye hazır mı

Okula yeni başlayan çocukların alışma sürecinde bazı problemlerle karşılaşılabilir. Bunlar, ağlama krizlerine, mide bulantısına, karın ağrısına hatta titremeye bile neden olabilir. Uzman Klinik Psikolog Ayşe Şahin, çocukların okula uyum sürecinde yaşadıkları ayrılık anksiyetesinin nasıl anlaşılacağı ve ebeveynlerin bu süreçte nasıl davranması gerektiği hakkında önemli bilgiler verdi... Bazı çocukların ebeveyninden ayrılırken ağlama krizleri geçirdiğini aktaran Şahin, "Adeta ebeveyne yapışık bir halde kalıyorlar. Bu duruma mide bulantısı, karın ağrısı, titreme, terleme gibi bazı fizyolojik belirtiler eşlik ediyorsa, ayrılık anksiyetesinden bahsetmek mümkündür. Ayrılık anksiyetesinin altında bazen güvenli bağlanma ile ilgili problemler söz konusu olabilir" dedi.

KARARLI TUTUM ÖNEMLİ

Güvenli bağlanma sorunu yaşayan çocukların probleminin okulu sevmemek olmadığına vurgu yapan Şahin, "Çocuk, ebeveynin başına kötü bir şey geleceğini veya ebeveyni kaybetmeyle alakalı bazı endişeler yaşıyor olabilir. Özellikle bu dönemde çocuklardan gizli bir şekilde ayrılmak, onlara doğru olmayan bilgiler vererek, uzaklaşmak hiç uygun değildir. Bunlar, çocuğun endişelerini daha da artıracaktır" dedi. Çocuğa okula gitmesi gerektiği, onun belli bir saatte ebeveyni tarafından alınacağı bilgisinin verilmesi ve bu durumda kararlı bir tutumda olunması gerektiğinin de altını çizdi.





AŞIRI KORUYUCU EBEVEYNLERE UYARI!

EBEVEYNLERIN bazen aşırı koruyucu bir şekilde yaklaşabildiğini belirten Şahin, bunu şu örneklerle açıkladı: "Örneğin; bu aileler, çocuklarının daha fazla üzülmemesi veya bu krizin uzun sürmemesi için birkaç günlüğüne okuldan alabilirler. Fizyolojik semptomlar sebebiyle doktora gidip raporlar alınabilir ve okula başlama süreci ertelenebilir. Bazen danışanlarda görülen, 'dönem bitsin de sonraki dönem devam edelim' gibi tutumlar sergilenebilir. Ancak tüm bunlar problemi kalıcı hale getirir. Problemin ve sürecin daha da uzamasına sebep olur. Amaç bir an önce çocuğun okula başlamasını sağlamak olmalı."

GÜVENLİ BAĞLANMA PROBLEMİ NASIL ANLAŞILIR?

ÖZELLİKLE ayrılık sırasında ortaya çıkan ağlama krizlerinin güvenli bağlanma problemine işaret ettiğini söyleyen Şahin, güvenli bağlanma olup olmadığının nasıl anlaşılabileceğine ise şöyle açıkladı: "Çocuk ağlama krizleri ile kendini sakinleştirmekte oldukça zorlanıyorsa, sizin sakinleştirme ile ilgili tepkilerinize yeteri kadar cevap veremiyor ve siz orada bulunsanız dahi sakinleşmekte oldukça zorlanıyorsa güvenli bağlanma probleminden söz edebiliriz. Eğer gözlemlediğiniz bir kriz süreci varsa mutlaka uzman desteği almak doğru olacaktır."