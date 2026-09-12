Çocuğunuz okula gitmeye hazır mı?

Okula yeni başlayan çocuklar alışma sürecinde bazı problemlerle karşılaşılabilir. Bunlar, ağlama krizlerine, mide bulantısına, karın ağrısına hatta titremeye bile neden olabilir. Uzman Klinik Psikolog Ayşe Şahin, çocukların okula uyum sürecinde yaşadıkları ayrılık anksiyetesinin nasıl anlaşılacağı ve ebeveynlerin bu süreçte nasıl davranması gerektiği hakkında önemli bilgiler verdi... Bazı çocukların ebeveyninden ayrılırken ağlama krizleri geçirdiğini aktaran Şahin, "Adeta ebeveyne yapışık bir halde kalıyorlar. Bu duruma mide bulantısı, karın ağrısı, titreme, terleme gibi bazı fizyolojik belirtiler eşlik ediyorsa, ayrılık anksiyetesinden bahsetmek mümkündür. Ayrılık anksiyetesinin altında bazen güvenli bağlanma ile ilgili problemler söz konusu olabilir" dedi. Ebeveynlerin bazen aşırı koruyucu bir şekilde yaklaşabildiğini belirten Şahin, bunu şu örneklerle açıkladı: "Örneğin; bu aileler, çocuklarının daha fazla üzülmemesi veya bu krizin uzun sürmemesi için birkaç günlüğüne okuldan alabilirler. Ancak bu problemi kalıcı hale getirir. Problemin ve sürecin daha da uzamasına sebep olur. Amaç bir an önce çocuğun okula başlamasını sağlamak olmalı."

GÜVENLİ BAĞLANMA PROBLEMİ

Özellikle ayrılık sırasında ortaya çıkan ağlama krizlerinin güvenli bağlanma problemine işaret ettiğini söyleyen Şahin, güvenli bağlanma olup olmadığının nasıl anlaşılabileceğine ise şöyle açıkladı: "Çocuk ağlama krizleri ile kendini sakinleştirmekte zorlanıyor, sizin sakinleştirme ile ilgili tepkilerinize yeteri kadar cevap veremiyorsa, güvenli bağlanma probleminden söz edebiliriz. Eğer gözlemlediğiniz bir kriz süreci varsa mutlaka uzman desteği almak doğru olacaktır."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör