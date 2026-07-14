Türk pop müziğinin ünlü ismi Atiye, Karacabey'de düzenlenen Ihlamur Festivali'nde binlerce müzikseverle buluştu. Dördüncü kızına hamile olmasına rağmen sahnedeki yüksek temposuyla dikkat çeken sanatçı, yaklaşık iki saat boyunca hem dans etti hem de en sevilen şarkılarını seslendirdi. Modern kovboy konseptli göbeği açıkta bırakan pembe kostümüyle sahneye çıkan Atiye, Bursalı müzikseverlerden büyük alkış aldı. Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı'dan çiçek ve plaket alan Atiye; Karabatı'nın "Çocuk da yaparım, kariyer de' diyorsunuz öyle mi?" esprisine; "Evet, bu sloganın tam olarak vücut bulmuş haliyim" diyerek karşılık verdi.