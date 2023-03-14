‘Çocuk obezitesi’ sergiye konu oldu

Çocuk obezitesini konu alan tezhip ve minyatur sergisi gectiğimiz gunlerde, Turk Bobrek Vakfı yararına ziyarete acıldı. 20 sanatcının; 'Şeker yağmurundan kacan cocuklar', 'Can boğazdan gider', 'Kahramanlar nasıl buyur', 'Anne karnında obezite' ve 'Dengeli beslenen mutlu cocuklar' gibi farklı temalarla calıştığı eserler, 26 Mart'a kadar Atakoy'de ziyaret edilebilecek. Turk Bobrek Vakfı Başkanı Timur Erk ve Sabriye Şeker'in ev sahipliğinde yapılan serginin acılış davetinde cok sayıda sanatsever bir araya geldi.