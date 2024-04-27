Çocuklar babalarını çok özlüyor

Tolgahan Sayışman dijital projesinin lansmanında kameralar karşısına geçti. Eşi Almeda Abazi, Tolgahan Sayışman'dan şöyle bahsetti: "Ne kadar çalıştığını ne kadar stres yaptığını ben biliyorum. Gece gündüz çalışıyor ve çalışmayı seviyor. Mütevazı olamayacağım, aşırı özlüyorlar bazen çocuklar. Tolga çocuklar ile harika vakit geçirdiği için sık sık açığı kapatmaya çalışıyoruz o çalıştıklarından kalan zamanda. Çok güzel bir baba ve çok güzel bir eş. İyi ki var." İki çocuk ile birlikte setlerden de uzak kalan Almeda Abazi, "Tam çocuklar büyüdü diyorum ama onlar büyüdükçe başka şeyler çıkıyor. İyice büyüsünler mutlaka projemiz olacak" dedi. Bunun üzerine Tolgahan Sayışman ise "Ona harika bir proje yapmak istiyorum. İnşallah biraz daha zaman geçince yapacağım" diye konuştu.