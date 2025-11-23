Çocuklar, sette yetişkin gözetiminde olmalı

Oyuncu Ekin Türkmen, önceki gün Etiler'de bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Aşk hayatıyla ilgili sorular üzerine hâlâ yalnız olduğunu belirten oyuncu, herhangi bir arayış içinde olmadığını söyledi. "Kriterlerinizde güncelleme var mı?" sorusuna da "Hayır, hala aynı" dedi. Setlerde zaman zaman gündeme gelen zorbalık iddialarıyla ilgili görüşlerini de paylaşan Türkmen, "Evet, çocuk oyuncular bir yetişkin, anne-baba ya da psikolog gözetiminde olmalı. Zorbalık her meslekte yaşanabilen bir durum" diyerek konuya dikkat çekti.