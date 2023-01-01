Çocuklara 630 bin liralık yardım

Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel bölümünde tarihi anlar yaşandı.Hülya Avşar, Sefo ve Oktay Kaynarca'nın katıldığı yarışmada ünlü isimler kazandıkları ödülü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların ihtiyaçları için bağışladı.Bilmem mi, Tutsak, İsabella gibi sevilen şarkılarını da seslendiren Sefo'nun 30 bin lira, Avşar'ın 200 bin lira alarak ayrıldığı yarışmaya Oktay Kaynarca damga vurdu. Yarışmada ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, 1 Milyon TL'lik soruyu açtırdı. 1 milyonluk soruyu açtıran beşinci yarışmacı olarak yarışma tarihine geçen Kaynarca, soruya cevap vermeyerek 400 bin liralık ödülle ayrıldı. Yarışmada üç ünlü isim çocuklar için toplam 630 bin lira kazanmış oldu.Günümüzde kullandığımız takvime göre, Roma'da yaşayanlar için 4 Ekim 1582 gününden sonraki gün hangisi olmuştur?5 Ekim 158215 Ekim 15825 Kasım 158215 Kasım 1582B (15 Ekim 1582)