Haberler Günaydın Haberleri Çocuklara 630 bin liralık yardım
Giriş Tarihi: 2.1.2023

Çocuklara 630 bin liralık yardım

Yılbaşı akşamı atv’de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışması, çocukların yüzünü güldürdü! Hülya Avşar, Sefo ve Oktay Kaynarca’nın katıldığı yarışmada Oktay Kaynarca 400 bin, Hülya Avşar 200 bin, Sefo ise 30 bin lira kazandı. Toplam 630 bin liralık ödül, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların ihtiyaçları için bağışlandı

İLKER GEZİCİ İLKER GEZİCİ
Çocuklara 630 bin liralık yardım
Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel bölümünde tarihi anlar yaşandı.



Hülya Avşar, Sefo ve Oktay Kaynarca'nın katıldığı yarışmada ünlü isimler kazandıkları ödülü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların ihtiyaçları için bağışladı.



Bilmem mi, Tutsak, İsabella gibi sevilen şarkılarını da seslendiren Sefo'nun 30 bin lira, Avşar'ın 200 bin lira alarak ayrıldığı yarışmaya Oktay Kaynarca damga vurdu. Yarışmada ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, 1 Milyon TL'lik soruyu açtırdı. 1 milyonluk soruyu açtıran beşinci yarışmacı olarak yarışma tarihine geçen Kaynarca, soruya cevap vermeyerek 400 bin liralık ödülle ayrıldı. Yarışmada üç ünlü isim çocuklar için toplam 630 bin lira kazanmış oldu.

Kaynarca'nın açtırdığı 1 milyon TL'lik soru şöyleydi:
Günümüzde kullandığımız takvime göre, Roma'da yaşayanlar için 4 Ekim 1582 gününden sonraki gün hangisi olmuştur?
A: 5 Ekim 1582 B: 15 Ekim 1582 C: 5 Kasım 1582 D: 15 Kasım 1582 Doğru cevap: B (15 Ekim 1582)

ARKADAŞINA GÖNDER
Çocuklara 630 bin liralık yardım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA