Haberler Günaydın Haberleri Çocuklarımın babası her zaman kıymetli
Giriş Tarihi: 31.01.2026

Çocuklarımın babası her zaman kıymetli

Çocuklarımın babası her zaman kıymetli
  • ABONE OL
Şarkıcı Bengü, önceki gün Zincirlikuyu'daki bir AVM'de görüntülendi. Bengü, eşi Selim Selimoğlu'ndan geçtiğimiz sene ayrılmıştı. Sosyal medyadan fotoğraf paylaşan Bengü, "Biz her zaman yan yana geliyorduk zaten. Geçtiğimiz hafta karne gününde de beraberdik. Çok ufak çocuklarımız. Farklı hayatlarımız var ama onların özel günlerinde bir araya geliyoruz. Eski eşim ama çocuklarımın babası. Benim için her zaman çok kıymetli. " dedi. Güzel şarkıcı, geçtiğimiz günlerde New York'taki bilboardlarda adının geçmesi hakkında ise "O kadar mutluluk verici bir şey ki... Hayalini kurduğum bir şeydi" diye konuştu.
ARKADAŞINA GÖNDER
Çocuklarımın babası her zaman kıymetli
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz