Çocuklarla kumdan kaleler yaptı

Oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, önceki gün Bodrum'da denizin ve güneşin keyfini çıkarttı. Görgüzel, sahilde çocukların kumdan havuz yaptıklarını görünce yanlarına oturarak onlarla beraber oynamaya başladı. Kumdan havuza kova ile su taşıyan ünlü şarkıcı "Çocuklarla çok çalıştık, hadi bakalım hep beraber denize giriyoruz'' diyerek kendisini Bardakçı koyunun serin sularına bıraktı. Görgüzel, "Aşkı bulup çocuk yapabilirim'' diyerek çocuk özlemini de dile getirdi.IşınKaraca, bayrama Ankara, Antalya ve Side'de sevenleriyle girdi. Ünlü sanatçı verdiği konserlerde yeni tarzı ve performansı ile sevenlerinden tam not aldı. Tüm yaz boyunca Londra, İzmir, Antalya, İstanbul, Yalova, Afyon gibi birçok şehirde hayranları ile buluşacak olan Karaca, "Albüm öncesi sevenlerime single hazırladık, çok yakında hep bir ağızdan söyleyeceğiz" dedi.Şarkıcı Göknur, 'Bi Daha' isimli şarkısı için kamera karşısına geçti. Sözü ve müziği kendisine ait olan şarkının klibinin yönetmenliğini Gökçe Yağmur yaptı. Göcek koylarında, mavi ve yeşilin buluştuğu bir yerde yapılan klip çekimleri 16 saatte sürdü. Çekimler sonrası Göknur "Çok heyecanlıyım, şarkım 14 Temmuz'da tüm platformlarda yerini alacak" diye konuştu.Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve meslektaşı Gizem Totur Çiftçi, rotayı Çeşme'ye çevirdi. Plaja gelen üç arkadaş, sıcak havanın acısını çıkartmak için fazla vakit kaybetmeden denize girdi. Pamuk, suya girerken saçını ve makyajını korumak için kafasını dışarıda tuttu. İki arkadaşı denizde özgürce yüzerken, ünlü oyuncu saçları kuru şekilde sudan çıktı.