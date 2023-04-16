‘Çok mutluyum, istediğim kadını aldım’

Şarkıcı Murat Başaran, 1 yıldır beraber olduğu iş kadını Ayten Öztürk'le evlendi. Çift, nikah akşamında yakın dostlarını Gayrettepe'te bir otelde gerçekleştirdikleri düğünde ağırladı. Düğüne Ahmet Selçuk İlkan, Yılmaz Morgül, Lara, Nilay Dorsa, Nuri Alço, Nermin Aşcıoğlu, Ece Gürsel, Latif Doğan gibi isimler katıldı. "Çok mutluyum. İstediğim kadını aldım" diyen Başaran, sözlerine şöyle devam etti: "Bizi Ahmet Selçuk İlkan tanıştırdı. Bir gün bir gecesine gittim. Baktım karşıda bir hatun oturuyor. Kim bu falan derken Ahmet abiyi bizi tanıştırması için rica ettim. Öylece tanıştık..."