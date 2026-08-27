Country müzik efsanesi öldü

Dünyaca ünlü Amerikalı sanatçı Dolly Parton, tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybetti. Efsane ismin ölümünü ailesi sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. Ünlü sanatçının, Nashville Tennessee'de hayata gözlerini yumduğu açıklandı. Ünlü ismin 59 yıllık eşi Carl Thomas Dean da, 2025 yılında hayatını kaybetmişti. Country müziği efsanesi, dünya genelinde 100 milyondan fazla albüm sattı ve üç binden fazla şarkı yazdı. Birçok kişiye ilham olan dünyaca ünlü isim, ayrıca birçok sinema filminde de rol aldı. Parton, özellikle Jolene şarkısıyla dünya çapında tanındı. Şarkı yazarlığı için, "Bu, kendimi ifade etme biçimim, benim için bir terapi" diyordu. ABD Başkanı Donald Trump, Dolly Parton'ın anısına ABD bayraklarının bir hafta boyunca yarıya indirileceğini açıkladı. Trump, Truth Social
'daki paylaşımında, "Bu, milyonlarca insan için gerçek bir kayıp. Onun gibisi hiç gelmedi ve bir daha asla gelmeyecek" dedi.
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Mete Efendioğlu - Editör