Dağlar dereler ismini söyler: Zeliş!

atv ekranlarının iddialı yeni projesi 'Vermem Seni Ellere'nin çekimleri geçtiğimiz günlerde Ordu'da başladı. Yurt dışında izlenme rekorları kıran Forever More'ın uyarlaması olan dizinin setinden ilk kareler geldi.Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikâyesiyle ekrana gelmeye hazırlanan 'Vermem Seni Ellere'; dağların, derelerin, yaylaların özgür kızı Zeliş'le her türlü maceranın ve aksiyonun tutkunu 'Mehmet'in hikâyesini ekranlara taşıyacak. Ali Balcı'nın yönettiği dizinin oyuncu kadrosunda iseEmre Bey, Buse Meral, Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar, Bahtiyar Engin, Burak Can, Sina Özer, İlayda Ildır, Şeyma Peçe, İpek Özağan, Kayhan Açıkgöz, Esin Gündoğdu, Meriç Özkaya, Duygu Kum, Berk Artıran yer alıyor.