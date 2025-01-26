Dayakçı bakıcıya beraat çıktı

Olay 21 Temmuz 2023'te meydana geldi. Bakıcısının gözetiminde parkta oynayan 4 yaşındaki A.E.'nin darp edildiğini komşuları ihbar etmişti. Durumu öğrenen eski basketbolcu baba Erden Eryüz ve eşi Cansu Canan Özgen, karakola giderek yabancı uyruklu U.M. isimli bakıcıdan şikayetçi oldu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Bakıcı ifadesinde aynı zamanda hemşire olduğunu ve çocuğun köpek pisliğini ağzına götürdüğünü, bunun üzerine eline vurduğunu iddia etti.Savcılık bakıcı hakkında basit yaralama suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Mahkeme geçtiğimiz günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Özgen, eşi, şüpheli U.M. ve taraf avukatları katıldı. Tarafların savunmalarının ardından karar açıklandı. Mahkeme yeterli delil oluşmadığı gerekçesiyle U.M. hakkında takipsizlik kararı verdi. Karara itiraz eden Özgen, davayı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı.