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Giriş Tarihi: 6.11.2024

Dayakçı rockçıya hapis cezası

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Dayakçı rockçıya hapis cezası
Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun gitaristi Can Tunaboylu, sevgilisi Aybike Çelik'i darp ettiği iddiasıyla bir süredir yargılanıyordu. Yürütülen soruşturmada Tunaboylu'nun suç işlediğinin delillerle anlaşıldığı belirtilmiş ve 'kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlarından 6 yıl 6 aya kadar hapsi istenmişti. Davanın karar duruşması dün görüldü.




BERAAT İSTEDİ
Sanık Tunaboylu, iddiaları reddederek beraatini talep etti. Mahkeme ise Tunaboylu'nun hakaret suçundan beraatine, kasten yaralama suçundan ise 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Sanığın sicili temiz olduğundan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
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Dayakçı rockçıya hapis cezası
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