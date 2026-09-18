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Giriş Tarihi: 18.09.2026

Dayımın irade sorunu vardı

Dayımın irade sorunu vardı
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26 Haziran'da hayatını kaybeden Kadir İnanır'ın hazırladığı vasiyetin açıklanacağı davanın ilk duruşması Beykoz Adliyesi'nde görüldü. Mirasçılardan bazılarına tebligat gitmemesi nedeniyle duruşma 17 Aralık'a ertelendi. Duruşma sonrası ailenin avukatı ve Kadir İnanır'ın yeğeni oyuncu Levent İnanır adliye önünde açıklama yaptı.

Yeğen İnanır, "Ben çok yakınında olduğum için 2018'den beri bu süreç devam ediyor. Sevgili Kadir dayımın biraz irade sorunu vardı. O yüzden açıklanacak şeyin de ne olduğu çok önemli değil; çünkü çok ağır tedavi görüyordu kendisi. Çok direndi, çok savaştı. O yüzden sonucu bekleyeceğiz" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#KADİR İNANIR

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Dayımın irade sorunu vardı
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