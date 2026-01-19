‘Dede’ sahnede!

'Evdeyiz Dede' projesiyle Türkiye turnesine başlayan Berkay, Maslak'taki konserinde kapalı gişe sahne aldı. Sahneye çıktığı andan itibaren enerjisi ve şarkılarıyla izleyicileri adeta büyüleyen Berkay, hınca hınç dolu salonda hem eğlenceli hem de duygusal anlara imza attı. Yoğun ilgi üzerine açılan ikinci konser gecesinin biletleri de kısa sürede tükendi. Konser serisi için özel olarak hazırladığı repertuvarıyla hayranlarının karşısına çıkan Berkay, iki saati aşkın süre sahnede kaldı. Orkestrasıyla birlikte akustik bir performans sergileyen sanatçıya, coşkulu kalabalık konser boyunca tüm şarkılarda hep bir ağızdan eşlik etti.