Demans olan Bruce Willis’in eşi Wmma Heming: Hastalığının farkında olup olmadığını anlamak zor

Aksiyon filmleri yıldızı Bruce Willis'in eşi Emma Heming, afazi hastalığına yakalandığı için oyunculuğu bırakmak zorunda kalan ve ardından kendisine demans teşhisi konan oyuncunun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı...45 yaşındaki Heming'e "Bruce Willis neler olup bittiğinin farkında mı?" diye soruldu. Emma Heming "Farkında olup olmadığını anlamak çok zor" cevabını verdi. Heming sözlerine şöyle devam etti: "Demans çok zor bir hastalık.Bununla yaşayan insan için de zor, aile için de. Bruce, ben veya kızlarımız için bir fark yok. Bunun bir aile hastalığını söylerler, gerçekten doğruymuş." Heming, teşhisin konulmasının ardından her şeyi daha iyi anladıklarını belirtse de "Bu teşhisi kabul etmek yaşadığımız zorluğu hafifletmiyor" dedi.