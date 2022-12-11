Derya Bedavacı ateş püskürdü

Şarkıcı Derya Bedavacı, önceki akşam sahne aldığı Ataşehir'deki bir mekanda basın mensuplarına kısa bir demeç vermek istediğini söyledi. Başarılı şarkıcı, "Dikkatle konuşulması, hiç olmaması gereken konular... Üzerine yorum yapıp normalleştirmeye çalışıyor gibi görünmek de istemem, susup sanki hiç bir şey olmamış gibi davranmak da... İnsan vicdanlıysa insandır ve biz maalesef aynı dünyayı paylaştığımız adı insan olup kendi insan olmayan mahlukatlar hakkında konuşmak zorunda kalıyoruz. Yazık... Çocuklara da, kadınlara da, hayvanlara da yazık... Kendini savunamayan tüm canlılardan uzak dursunlar artık" dedi.