Derya Uluğ’dan genç şarkıcıya destek

Genç yaşta milyonlarca dinleyiciye ulaşarak rekorlar kıran Poizi, Bostancı'da sevenleriyle buluştu. Poizi, "Dinleyicilerimize teşekkür ederiz. Onlar sayesinde buradayız" dedi. Gecede konuk sanatçı olarak Derya Uluğ da sahneye çıktı. Güzelliğiyle dikkat çeken Uluğ, "Birazdan sahnede birlikte şarkı söyleyeceğiz. İlk kez bir sanatçının konserine konuk sanatçı olarak katılıyorum; o da Poizi'ye kısmet oldu. Onu insan olarak çok seviyorum. Çok yetenekli ve genç yaşına rağmen çok güzel işler yapıyor. Öğrenmeye açık biri, çok başarılı buluyorum. Şarkılarını çok beğeniyorum, kendisinin yazıyor olması benim için çok önemli" dedi.