Dev kadroya dev afiş!

2017 yılında sinema salonlarını kahkahaya boğan 'Ketenpere' serisinin devam filmi 'Ketenpere Dalavere'nin afişi yayınlandı. Filmin afişinde Şafak Sezer, Büşra Pekin, Uğur Aslan, Mehmet Esen, Orhan Aydın, İnan Ulaş Torun, Toygan Avanoğlu, Abidin Yerebakan, Diren Polatoğulları, Ersin Korkut, Gökhan Yıkılkan, Serkan Şengül ve Aslı Bekiroğlu yer aldı.

Serinin devam filminde Kalender, en büyük hayali olan film şirketini kurmuştur. Kalender'in yeni hedefi ilk filmde kendisini ketenpereye getiren Vefa'yla birlik olup uzaylılara takık, zengin iş insanı Feza'nın altınlarını almaktır. Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği film 9 Ocak'ta vizyonda olacak.