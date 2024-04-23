Dev kuklalar çocuklar için geldi

Londra'nın en çok beğenilen sahne şovlarından 'Dragons and Mythical Beasts', 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Maslak'ta bir kültür sanat merkezinde sahnelendi. Heyecan, aksiyon, eğlence, gizem ve sırlarla dolu şovu izlemeye ünlü isimler de çocuklarıyla birlikte geldi. Gösteriyi izleyenler arasında Ebru Akel, Ece Vahapoğlu, Beyza Şekerci, Wilma Elles, Ezgi Sertel-Ozan Çobanoğlu, Nur Tuğba Namlı, Sanem Bahçekapılı- Fatih Aker, Sinem Uslu, Zeynep Demirel, Murat-Esra Akkoyunlu da vardı. Londra'dan gelen dev kuklalar eşliğindeki gösteri dünyanın farklı yerlerinde anlatılan efsanevi hikayelerle çocukların hayal gücünü besledi.