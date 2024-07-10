Dev medya patronu Bodrum’da

Sosyal medya fenomeni ve manken Elena Perminova ile 2005 yılından bu yana birlikte olan Rus oligark Aleksander Lebedev, yaklaşık bir haftadır Bodrum'da tatil yapıyor. Rus istihbarat teşkilatı KGB kökenli bir işadamı olan Lebedev ve Perminova, Bodrum'da kısa süre önce 10'uncu yılını kutlayan lüks otelden dışarı adım atmıyor. Çift, tüm günü denizde geçirip spor yaparken akşam saatlerinde de otelin içinde bulunan lüks restoranlarda romantik yemekler yiyor.Lebedev, 2008 yılında Forbes dergisi tarafından Rusya'nın en zengin 38'inci kişisi seçilerek tüm dünyanın dikkatini üstüne çekti. 1992 yılına kadar KGB'de aktif olarak rol oynayan ve istihbarat servisinin dış politika bölümünde yer alan Lebedev'in 2008'de açıklanan serveti 3,1 milyar dolar civarındaydı. Oğlu Evgeny Lebedev ile İngiliz Independent ve Evening Standart gazetelerinin de sahibi olan Lebedev'in dev bir medya imparatorluğu bulunuyor.Üniversitede ekonomi eğitimi alan ve KGB yıllarını büyük kısmında Londra'da bulunan Rus elçiliğinde çalışan Rus milyarder, KGB'den ayrılır ayrılmaz bir finans şirketi kurdu. Kurduğu şirket 1998 yılında Rus Merkez Bankası'nı satın aldı. Rus ulusal uçak şirketi Aeroflot'un yüzde 11'ine, Rus uçak yapım şirketi Ilyuchin'in yüzde 44 hissesine, Sberbank ve Gazprom başta olmak üzere dev Rus şirketlerinde büyük oranda hisseye sahip olan Lebedev'in, Perminova'dan üç çocuğu bulunuyor