Devletin ilanıyla cepheler alev alev

atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan, yayınlanan 12. bölümüyle tarihi kırılmalar, çatışmalar ve duygusal yüzleşmelerle izleyiciyi bir kez daha ekran başına kilitledi.Osmanlı Devleti'nin ilanı, Orhan Gazi'nin aldığı stratejik kararlar ve cephelerde eş zamanlı başlayan hamleler geceye damga vurdu. Dizi, #KuruluşOrhan etiketiyle yayın gecesi boyunca sosyal medyada Türkiye gündeminde yer aldı.Dizide; Moğol elçisinin haddini aşmasının bedelini canıyla ödemesinin ardından otağda ipler gerildi. Demirhan Bey'in "Yaptığın işi de devletini de tanımıyoruz" çıkışına Sultan Orhan'ın cevabı sert oldu: "Yarın Osmanlı Devleti'ni Bursa'da cümle cihana duyuracağım." Bu sözler, yeni bir dönemin açık ilanı oldu.