Didim’de duygu dolu gece

Koray Avcı, dün akşam Didim
Amfi Tiyatro'da binlerce müzikseverle buluştu. Yaklaşık iki buçuk saat boyunca sahnede kalan sanatçı, sevilen şarkılarını müzikseverlerle hep bir ağızdan seslendirdi. Konser boyunca dinleyicisiyle sık sık sohbet eden Koray Avcı, yaptığı duygusal konuşmayla geceye damga vurdu. "Yarının ne olacağı belli değil.
Sevdiklerinize sarılın. Ben babama sarılamadan onu kaybettim" sözleriyle izleyicilere seslenen şarkıcı, uzun süre alkışlandı. Amfi tiyatroyu dolduran binlerce kişi, şarkılara telefon ışıkları ve alkışlarıyla eşlik ederken, duygu ve coşkunun bir arada yaşandığı konser yazın unutulmaz gecelerinden biri oldu.