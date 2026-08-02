Haberler Günaydın Haberleri Didim’de duygu dolu gece
Giriş Tarihi: 2.08.2026

Didim’de duygu dolu gece

Didim’de duygu dolu gece
  • ABONE OL
Koray Avcı, dün akşam Didim Amfi Tiyatro'da binlerce müzikseverle buluştu. Yaklaşık iki buçuk saat boyunca sahnede kalan sanatçı, sevilen şarkılarını müzikseverlerle hep bir ağızdan seslendirdi. Konser boyunca dinleyicisiyle sık sık sohbet eden Koray Avcı, yaptığı duygusal konuşmayla geceye damga vurdu. "Yarının ne olacağı belli değil.
Sevdiklerinize sarılın. Ben babama sarılamadan onu kaybettim" sözleriyle izleyicilere seslenen şarkıcı, uzun süre alkışlandı. Amfi tiyatroyu dolduran binlerce kişi, şarkılara telefon ışıkları ve alkışlarıyla eşlik ederken, duygu ve coşkunun bir arada yaşandığı konser yazın unutulmaz gecelerinden biri oldu. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#DİDİM

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Didim’de duygu dolu gece
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA