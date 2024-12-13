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Giriş Tarihi: 14.12.2024

Dilan Çiçek büyük korku yaşadı! Sokak köpeği ısırdı

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, yürüyüş yaptığı orman yolunda gördüğü bir köpeği severken saldırıya uğradı. Deniz, köpeğin kolunu ısırması sonucu neye uğradığını şaşırdı. Hastaneye giden oyuncu, kuduz ihtimaline karşı aşı oluyor

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Dilan Çiçek büyük korku yaşadı! Sokak köpeği ısırdı
AKILALMAZ OLAY
Sokak hayvanlarının neden olduğu dehşete bir yenisi daha eklendi! Hayvanlara olan sevgisiyle bilinen ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sık sık oturduğu bölgede kedi ve köpekleri besliyordu. Etrafını saran sokak hayvanlarına her zaman sevgi gösteren Deniz, geçtiğimiz hafta akılalmaz bir olay yaşadı.




ETRAFINI SARDILAR
Dilan Çiçek Deniz, Kemerburgaz'da yürüyüşe çıktı. Etrafını bir anda sokak hayvanları saran ünlü oyuncu, o sırada yere oturup köpekleri sevmeye başladı. Deniz, sevdiği köpek ummadığı anda kolunu ısırınca neye uğradığını şaşırdı. Apar topar hastaneye giden ünlü oyuncu, kuduz ihtimaline karşı bir süredir aşı oluyor.
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Dilan Çiçek büyük korku yaşadı! Sokak köpeği ısırdı
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