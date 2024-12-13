Dilan Çiçek büyük korku yaşadı! Sokak köpeği ısırdı

Sokak hayvanlarının neden olduğu dehşete bir yenisi daha eklendi! Hayvanlara olan sevgisiyle bilinen ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sık sık oturduğu bölgede kedi ve köpekleri besliyordu. Etrafını saran sokak hayvanlarına her zaman sevgi gösteren Deniz, geçtiğimiz hafta akılalmaz bir olay yaşadı.DilanÇiçek Deniz, Kemerburgaz'da yürüyüşe çıktı. Etrafını bir anda sokak hayvanları saran ünlü oyuncu, o sırada yere oturup köpekleri sevmeye başladı. Deniz, sevdiği köpek ummadığı anda kolunu ısırınca neye uğradığını şaşırdı. Apar topar hastaneye giden ünlü oyuncu, kuduz ihtimaline karşı bir süredir aşı oluyor.