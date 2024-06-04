Diva kemer sıktı

Bülent Ersoy, konu sahne olduğunda hiçbir masraftan kaçınmadı. Her konserinde farklı kostümler tercih eder, sahnesinin görkemli görünmesi için dev aksesuvarlar isterdi. Hatta ünlü sanatçının kocaman bir orkestrası vardı. Pandemi öncesi tam 21 müzisyen, Ersoy'un arkasında sanat icra ediyordu.Pandemi sonrası 21 kişilik saz ekibi sayısını 18'e düşüren Bülent Ersoy, son dönemin modasına uyup kemer sıkma kararı aldı. Sanatçı, İstanbul'daki son konserinde sadece 6 sazcıyla konser verdi. Ersoy'un orkestrasını 3'te 1 oranında azaltması dikkatlerden kaçmadı. Diva'nın yüksek konser bütçelerini dengelemek için bu yolu seçtiği öğrenildi.