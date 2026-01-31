Diyabetli çocuklarla bir araya geldi

Oyuncu Aslı Turanlı, çocuklarda böbrek sağlığının korunmasına yönelik yapılan çalışmaya katıldı. Turanlı, Türk Böbrek Vakfı ile özel bir üniversitenin iş birliğiyle düzenlenen 'Küçük Şefler Mutfakta: Sağlıklı Beslenme ve Böbrek Dostu Tarifler' etkinliğinde boy gösterdi. Etkinliğe hediyelerle gelen Turanlı, diyabetli çocuklara, isimlerine özel baskılı cam matara ve kitap hediye ederek, sürpriz yaptı. Çocukların sevinci karşısında kendisi de mutlu olan Turanlı'ya TBV Başkanı Timur Erk "Ünlü bir oyuncunun bu denli ince düşünülmüş hediyelerle hazırlık yaparak gelmesi takdire şayan. Kitapların ön sayfalarına güzel mesajlar da yazmış, kendisini tebrik ediyorum" dedi. Kendisi de diyabet hastası olan Turanlı, "Benim rahatsızlığım 30 yaşından sonra çıktı. İlaçla kontrol altında tutabiliyorsunuz. Burada bilinç çok önemli. Çocuklarımızla birlikte olduğum için çok mutlu hissediyorum" dedi. Oyuncu, "Hastalık hayatınızı zorlaştırdı mı?" sorusuna, "Aslında çok şey değişmedi. Sporunu yapan ve çok su tüketen biriyim zaten. 60 yaşından sonra çıkıyormuş genelde ama 30'dan sonra olanlara arada hasta tanısı konuluyor. Daha çok beslenmeme dikkat ediyorum. Sebze ağırlıklı besleniyorum. Çok fazla su istiyor vücudum. Hayatımda etkili şekilde su tüketiyorum" dedi. Turanlı suyu cam şişede içmenin daha sağlıklı olduğunu vurgulayarak tavsiyede bulundu.