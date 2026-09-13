Dizi TV’de yıldızlar geçidi

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Her Pazar atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Dizi TV, bu hafta da atv'nin sevilen yapımlarının setlerine konuk oluyor. Bu haftanın öne çıkanları arasında; 'Güneşin Doğduğu Yer'in yıldızları, 'A.B.İ.'nin yeni sezon kadrosuna dahil olan Bergüzar Korel, Saadet Işıl Aksoy ve Mustafa Üstündağ ile 'Mercan Köşk' oyuncularının Tarsus setinden samimi açıklamaları yer alıyor. 11 yıl sonra yeniden İmirzalıoğlu ile aynı projede yer alan Korel, "Canlandırdığım karakter dizideki dengeleri değiştirecek" dedi.