Dizide müzik şov

atv'nin NTC Medya imzalı dizisi 'Altı Üstü İstanbul', sürükleyici hikayesinin yanı sıra her bölümde izleyiciyle buluşan müzik performanslarıyla da dikkat çekiyor. Dizide Fahriye Toprak karakterine hayat veren Öykü Gürman, seslendirdiği eserlerle sahnelerin duygusunu güçlendirirken, performanslarıyla da büyük beğeni topluyor.

Dizinin üçüncü bölümünde Adana yöresine ait sevilen türkü 'Gide Gide Bir Söğüde Dayandım', dördüncü bölümünde ise Ahmet Kaya'dan 'Kum Gibi' şarkılarını yorumlayan Gürman, bu hafta ekrana gelecek beşinci bölümde Bergen'in 'Sen Affetsen Ben Affetmem' adlı unutulmaz eserini seslendirecek. Fahriye'nin hikayesiyle bütünleşen şarkılar, dizinin duygusal atmosferini güçlendirirken, her hafta izleyiciler tarafından da ilgiyle takip ediliyor.