Doğan’ı sarsan haber!

atv ekranlarında izleyiciyle buluşan OGM Pictures Yapımı, yönetmen koltuğunda Cem Karcı'nın oturduğu, senaryosunu Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melek Seven ve Uğraş Güneş'in kaleme aldığı A.B.İ. dün akşam altıncı bölümüyle ekrana geldi. İzleyicinin ekran başına kilitlendiği bölümde; Çağla'yı kaçıranlar, hem ses kaydını dinletip hem de görüntüleri izleterek babasının katilinin Sinan olduğunu düşünmesini sağladı. Bununla yüzleşen Çağla, Sinan'a karşı büyük bir öfkeyle dolarken, Doğan cephesinde de yeni bir tehdit ortaya çıktı. Şimşek adlı kişi, Doğan'a Melek'in özgürlüğü karşılığında 72 saat içinde İstanbul'u terk etmesi şartını iletti. Yaşadıklarının ardından soluğu Behram'ın yanında alan Çağla, gözyaşları içinde ona sarıldı.

GERÇEĞİN PEŞİNE DÜŞTÜ

"Babam neden öldürüldüyse, ablamın bu hâle gelmesinin sebebi de o" diyerek gerçeğin peşine düşen Çağla, yaşananların ardındaki karanlığı aydınlatmaya kararlıydı. Ancak Çağla'nın, Doğan'dan gizli şekilde Sinan ve Altın'a ait fotoğrafları polise götürmesi ve ardından polislerin Hancıoğlu Yalısı'na gelmesi büyük bir şok yarattı. Bu hamle karşısında Doğan, Çağla ile yollarını ayırma kararı aldı. Sinan ise Doğan'a içini döktü; "Beni hiç adam yerine koymadığı için onu öldürmek istedim" sözlerinin ardından, onu öldürmediğini de söyledi. Doğan, Sinan'a inandığını ve masum olduğunu kanıtlayacağına söz verdi. Bu sırada Genco, Sinan'ı konuşturmak için onu Çağla'ya getirdi. Gözleri bağlı olan Sinan, karşısındaki kişinin Mahinur olduğunu sanarak "Mahi'm, ömrüm…" sözlerini sarf edince Çağla büyük bir şaşkınlık yaşadı. Öte yandan Mahinur, Hancıoğlu Yalısı'na giderek soluğu Tahir Hancıoğlu'nun odasında aldı. Mahinur'un intikam alıp almayacağı merak konusu oldu. Şimşek ise Melek'e babasına duyduğu öfkeyi yazdığı günlüğün sayfasını gönderdi. Ardından hapları yollayarak Melek'i intihara sürükledi. Melek'in intihar haberini alan Doğan ise derinden sarsıldı.